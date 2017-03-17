وظائف شاغرة للجنسين لدى شركة “بداية”

أعلنت شركة بداية لتمويل المنازل بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر 12 وظيفة شاغرة للجنسين، لحملة شهادات البكالوريوس والدبلوم، للعمل بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض.

وأوضحت أنَّ ذلك وفقًا للوظائف التالية:

مدير أول موارد بشرية. مترجم لغة إنجليزية – (للنساء). موظف إغلاق. مسؤول الاكتتاب. مسؤول وسائل التواصل الاجتماعي – (وظيفتين/ للنساء). مساعد إداري – (للنساء). رئيس العمليات. مسؤول علاقات عامة. مدير الشؤون الإدارية. سكرتير مجلس الإدارة. رئيس المخاطر.

وأشارت الشركة إلى أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ومستمر حتى تاريخ 9 حزيران/يونيو 2017م.

وللتقديم ومعرفة شروط الوظائف، ادخل من هنا.