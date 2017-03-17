 وظائف شاغرة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع | فيفاء أون لاين
الجمعة, 18 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 مارس 2017 ميلاديا

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع
فيفاء أون لاين- الرياض

أعلنت إدارة المركز الرئيسي للهيئة الملكية للجبيل وينبع بالعاصمة الرياض، عن توافر 34 وظيفة هندسية وإدارية شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس.

وأشارت إلى أنَّ الوظائف وفق مسميات الوظائف التالية:
1- محلل مركز العمليات.
2- أخصائي أمن معلومات.
3- تقارير ومعلومات.
4- منسق تقارير.
5- منسق متابعة الأصول.
6- محاسب أصول.
7- محاسب تحصيل.
8- أخصائي ميزانية.
9- أخصائي تخطيط قوى عاملة.
10- منسق المزايا والرواتب.
11- منسق خدمات الموظفين.
12- أخصائي سياسات واجراءات.
13- أخصائي تطوير – تدريب.
14- مراجع داخلي/ عمليات.
15- أخصائي عقود.
16- مشرف الخدمات الإدارية.
17- أخصائي مسؤولية اجتماعية.
18- منتج إعلامي.
19- إدارة الاداء.
20- مشرف إدارة قواعد البيانات.
21- متابعة البرامج والمشاريع.
22- متابعة ودعم المبادرات.
23- أخصائي جودة.
24- مهندس ميكانيكي.
25- مراجع داخلي/ نظم معلومات.
26- خبير استثمار.
27- تكامل صناعي.
28- مهندس كهربائي.
29- علاقات الشركاء الاستراتيجيين.
30- علاقات المستثمرين.
31- متابعة المشروعات (PMO).
32- خبير بيئة.
33- منسق متابعة.
34- محلل/ مركز البيانات.

وأوضحت إدارة المركز أنَّ التقديم متاح ومستمر حتى تاريخ 2/ 7/ 1438هـ، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، من هنا.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*