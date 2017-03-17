وظائف شاغرة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع

أعلنت إدارة المركز الرئيسي للهيئة الملكية للجبيل وينبع بالعاصمة الرياض، عن توافر 34 وظيفة هندسية وإدارية شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس.
وأشارت إلى أنَّ الوظائف وفق مسميات الوظائف التالية:
1- محلل مركز العمليات.
2- أخصائي أمن معلومات.
3- تقارير ومعلومات.
4- منسق تقارير.
5- منسق متابعة الأصول.
6- محاسب أصول.
7- محاسب تحصيل.
8- أخصائي ميزانية.
9- أخصائي تخطيط قوى عاملة.
10- منسق المزايا والرواتب.
11- منسق خدمات الموظفين.
12- أخصائي سياسات واجراءات.
13- أخصائي تطوير – تدريب.
14- مراجع داخلي/ عمليات.
15- أخصائي عقود.
16- مشرف الخدمات الإدارية.
17- أخصائي مسؤولية اجتماعية.
18- منتج إعلامي.
19- إدارة الاداء.
20- مشرف إدارة قواعد البيانات.
21- متابعة البرامج والمشاريع.
22- متابعة ودعم المبادرات.
23- أخصائي جودة.
24- مهندس ميكانيكي.
25- مراجع داخلي/ نظم معلومات.
26- خبير استثمار.
27- تكامل صناعي.
28- مهندس كهربائي.
29- علاقات الشركاء الاستراتيجيين.
30- علاقات المستثمرين.
31- متابعة المشروعات (PMO).
32- خبير بيئة.
33- منسق متابعة.
34- محلل/ مركز البيانات.
وأوضحت إدارة المركز أنَّ التقديم متاح ومستمر حتى تاريخ 2/ 7/ 1438هـ، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، من هنا.
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