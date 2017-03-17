ملتقى فيفاء بالشرقية يحتفي بفريق فيفاء للناشئين لكرة الطائرة

إحتفى ملتقى فيفاء بالشرقية مساء يوم الخميس الموافق 17\6\1438 هـ بفريق فيفاء للناشئين لكرة الطائرة وذلك باستراحة الفهد بحي الفرسان بالدمام. وقد قدمت إدارة الملتقى دعوتها للفريق لتكريمه والإحتفاء به بعد تمثيله فيفاء خير تمثيل وكونه حل ضيفا بالمنطقة الشرقية حيث أقيمت مبارياته في صالة الأمير نايف بمحافظة القطيف. وقد تصدر فريق فيفاء لكرة الطائرة على مجموعته (المجموعة الرابعة)، بكل جداره واستحقاق وبمستوى فني عال جدا رغم ظروف التنقل والسفر.

وقد بدأ الحفل بكلمة من عبد الرحمن سليمان الحربي (أبو مشعل)، رحب بها بالفريق نيابة عن أبناء فيفاء بالمنطقة، وأشاد بمستواهم العالي وتصدرهم لمجموعتهم. تلى ذلك تكريم الفريق بدرع مقدم من إدارة الملتقى بالإضافة إلى هدايا تذكارية لأعضاء و إداري الفريق. تلى ذلك كلمة لرئيس ملتقى فيفاء بالشرقية رحب من خلالها بالفريق وبارك لهم تأهلهم من التصفيات وتصدرهم لمجموعتهم. وثمن لأبناء فيفاء بالمنطقة تعاونهم و تكاتفهم في دعم وإنجاح حفل التكريم، مؤكدا ان تكاتفهم المعهود هو السبب بعد توفيق الله لجميع النجاحات التي يحققها الملتقى بالمنطقة. كما تقدم حسن سليمان الحكمي (أبو طلال) بدرع تذكاري للفريق باسم مؤسسة واحة الخزامى العقارية.

وفيما يلي نبذه عن فريق فيفاء للناشئين لكرة الطائرة:

رئيس النادي: رجل الأعمال الأستاذ / حسين سليمان الفيفي

نائب رئيس النادي: مدير مكتب التعليم بفيفاء الأستاذ / يحيى علي الفيفي

أمين النادي: مساعد مدير مكتب التعليم بفيفاء الأستاذ/ علي حسن الفيفي

أبرز الداعمين: نائب شيخ الشمل/ حسين حسن الفيفي، بالإضافة لأعضاء مجلس الإدارة و أعضاء الشرف

المشرف العام على الفريق وعضو مجلس الإدارة: عبدالعزيز يحيى الفيفي

تاريخ التأسيس: 1436هـ

ابرز إنجازات الفريق:

وصيف بطل منطقة جازان في كرة الطائرة (الفريق الأول) لعام 1437هـ

المركز الثالث لدوري منطقة جازان لكرة الطائرة (الفريق الأول) لعام 1438هـ

المركز الثالث لدوري منطقة جازان لكرة الطائرة (درجة الشباب) لعام 1438هـ

بطل منطقة جازان لكرة الطائرة (درجة الناشئين) لعام 1438 هـ

شارك الفريق في المنطقة الشرقية تحت اشراف عضو مجلس الإدارة ومشرف كرة الطائرة الأستاذ / عبدالعزيز يحيى الفيفي، و تدريب الكابتن / موسى يحيى الفيفي. وقد تأهل الفريق لتصفيات دور الثمانية على مستوى المملكة.

وقد وجه عضو مجلس الإدارة ومشرف كرة الطائرة الأستاذ عبدالعزيز يحيى الفيفي رسالة شكر وعرفان للأستاذ حسين حسن الفيفي ولرئيس ملتقى فيفاء بالشرقية الشيخ يحيى حسن المدري ولجميع القائمين بهذا التكريم على تكريمهم وحفاوتهم بالفريق، مؤكدا ان هذا ليس بغريب على أبناء فيفاء بالشرقية ومعتذرا لعدم قدرته على الحضور لارتباطه ببرنامج طلابي اخر.

وفيما يلي صور الحفل بعدسة المبدع عبدالله يحيى:







