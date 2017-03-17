إنهم كانوا قبل ذلك مترفين…!

• والمترفونَ ودينُنا في عقدةٍ// لا يستقيم الكبرُ والإيمانُ

• الترف: المبالغة في التنعم والإيغال إلى درجة نسيان الحقوق.

• الترف له جانبان، مادي: التوسع الدنيوي اللاهي المتعالي، ومعنوي: المنتهي للكبر والبطر، والأول غالبا سبب ومقدمة للآخر.

• ليس مجرد التنعم الدنيوي ضرَّ هؤلاء، ولكنه ترف سار بلا وعي وانزجار.

• ولذا كره السلف الدنيا ومبالغاتها لئلا تنتهي بهم إلى هوة سحيقة، ومستنقع ضحل..!

• جاءت الآية تعليلا لما نالهم من العذاب والتنكيل، وأن الترف المطغي، عذاب مضنٍ..!

• كسر النفس عن كِبرها وثرائها من أصعب الأمور، ويحتاج إلى تزكية داخلية متينة .

• من صفات المترفين رد الحق، والصدود عن الشرائع، والتوسع في المناعم .

• ممارسة الرفاهية بالمحرمات، وتجاوز الحدود، باب لا يلجه إلا قساة القلوب.

• قسوة القلب مفتاح كل بلية، ونافذة كل معصية، وعنوان التجرؤ على خطيئة .

• ما قسى قلب إنسان فأفلح، وما جفّ نبضه الديني والأخلاقي وعاين خيرا.

• لذلك كان القلب عنوان هداية المرء أو انتكاسته..!

• (( ألا وإن في الجسد مضغة…))

• الترف يورث الغفلة والجسارة، والضعف والتعاسة، والهزل وقلة المبالاة، والإهمال والبطالة.

• لا يمكن لمترف أن ينتج وهو مسرف مختال، غافل متعال، عابث بلا عقلانية.

• أضر الترف بمسلمين فكيف بكفار، وقد ضاقت قلوبهم، واسودت مسالكهم..؟!

• المترف يتعالى ويكسر قلوب الفقراء ويعيش أجواء مختلفة، تحمله على نسيان الواجبات وارتكاب الموبقات .

• وإذا خالطها قسا قلبُه وتعكر مزاجه وبات قليل الوعي والاتعاظ .

• لا يطيق المواعظ وينفر من الصلحاء ويعادي القائمين بالقسط، والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر .

• لذا يعز مع الترف التواضع وخدمة الناس، بل يكبر الشيطان في نفوسهم ويجعل منهم مطايا للمعاصي والترويج لها.

• ويتوالد الترف من بطر المال، وعدم وضعه في أهله، وتعطيل الزكاة الواجبة.

• يتوالد أيضا من صحبة المترفين العابثين، من همهم الترفه المطلق، وكسر قلوب الفقراء والمحتاجين، واللياذ بالدنيا (( أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا..)) سورة المؤمنون .

• ويتوالد أيضا من التعلق الواصب بالدنيا والاغترار بها، ونسيان الدار الآخرة والاستعداد لها(( واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ))سورة البقرة.

• وينتهي بصاحبه للغقلة والضياع وفقدان المسؤوليات، والتباهي وتكريس الطبقية .

• ويزيد الأسى والسوء حينما يطغى المترفون فينسون دينهم، ويفتحون ثغرات للعدو.

• وتحرص الأعداء على تضخيم الترف ومواده لإشغال الناس واختراقهم بكل تغيير .

• تنتهي حياة المترفين إلى عبودية شهوانية، وتعلق دنيوي ومالي، وتتساقط الأحلام والغايات(( تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة)).