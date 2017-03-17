 الشرطة تكشف تفاصيل وفاة الرائد “النفيعي” المشارك في التحقيق بمقتل “العمودي” | فيفاء أون لاين
الجمعة, 18 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 مارس 2017 ميلاديا

أستغربت ربط الواقعتين

الشرطة تكشف تفاصيل وفاة الرائد “النفيعي” المشارك في التحقيق بمقتل “العمودي”

فيفاء أون لاين- متابعة

كشف مدير شرطة مكة المكرمة اللواء سعيد القرني تفاصيل وفاة أحد الضباط المحققين في وحدة التحريات والبحث الجنائي الذين شاركوا في كشف جريمة مقتل رجل الأعمال، أحمد العمودي، بمدينة جدة، مبديا استغرابه من الربط بين الحادثتين.

ونفى القرني وجود أي علاقة بين الحادثتين، مؤكداً أن الرائد يزيد النفيعي توفي أثناء تواجده في منزله، وذلك بعدما أصيب بذبحة صدرية أدت إلى وفاته بعد نقله إلى المستشفى.

وقال القرني إن الفقيد كان مشاركا ضمن فريق متكامل لفك الغموض حول مقتل رجل الأعمال العمودي، مشددا على أنه من خيرة الضباط ومن المشهود لهم بالكفاءة والاستقامة والإخلاص في العمل.

وكان الرائد النفيعي قد شارك في التحقيقات في مقتل رجل الأعمال أحمد العمودي، وعمل مع زملائه في إدارة التحريات والبحث الجنائي على التوصل إلى القاتل والإطاحة به، ووافته المنية بعد يومين من انتهاء التحقيقات والقبض على القاتل.

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