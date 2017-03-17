 خادم الحرمين يأمر بإلحاق الدارسين على حسابهم في الصين بالبعثة التعليمية | فيفاء أون لاين
الجمعة, 18 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 مارس 2017 ميلاديا

خادم الحرمين يأمر بإلحاق الدارسين على حسابهم في الصين بالبعثة التعليمية

خادم الحرمين يأمر بإلحاق الدارسين على حسابهم في الصين بالبعثة التعليمية
فيفاء أون لاين- متابعة

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الجمعة)، بإلحاق الطلبة والطالبات الدارسين حالياً على حسابهم الخاص في جمهورية الصين الشعبية بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

جاء ذلك عقب استقبال الملك سلمان في مقر إقامته في العاصمة الصينية بكين، مجموعة من الطلبة السعوديين المبتعثين في جمهورية الصين الشعبية.

وعبّر خادم الحرمين خلال الاستقبال في كلمة وجهها للطلبة عن سعادته برؤية أبنائه وبناته وهم ينهلون من العلم، داعيا لهم بالتوفيق والنجاح لخدمة بلاد الحرمين الشريفين.

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