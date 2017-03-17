خادم الحرمين يأمر بإلحاق الدارسين على حسابهم في الصين بالبعثة التعليمية

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الجمعة)، بإلحاق الطلبة والطالبات الدارسين حالياً على حسابهم الخاص في جمهورية الصين الشعبية بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

جاء ذلك عقب استقبال الملك سلمان في مقر إقامته في العاصمة الصينية بكين، مجموعة من الطلبة السعوديين المبتعثين في جمهورية الصين الشعبية.

وعبّر خادم الحرمين خلال الاستقبال في كلمة وجهها للطلبة عن سعادته برؤية أبنائه وبناته وهم ينهلون من العلم، داعيا لهم بالتوفيق والنجاح لخدمة بلاد الحرمين الشريفين.