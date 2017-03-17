برامج تثقيفية متنوعة للأطفال بمهرجان “جدة تقرأ “

حقق مهرجان “جدة تقرأ ” في موسمه الثاني الذي أقامه تحت شعار “طفلي يقرأ” هدفه بمشاركة أطفال المدارس اﻷهلية والحكومية في فعالياته المتنوعة والهادفة التي ساهمت في نجاح المهرجان.

وضم المهرجان -الذي دشنه المساعد العام للشؤون المدرسية “صديق خوجه” و أشرفت عليه إدارة رياض الأطفال مساء اﻷربعاء بمدارس دار الحنان بجدة – باقة متنوعة وشاملة من البرامج التثقيفية ذات الطابع التطويري.

وكرمت كلا من مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم بجدة نور باقادر ومديرة إدارة رياض الأطفال مها حمدي الياور، المدارس المشاركة وذلك في اليوم التالي من افتتاح المهرجان الذي استمر ثلاثة أيام .

وبدورها، أكدت قائدة مدرسة تحفيظ القرآن الثانية بجدة أمل القحطاني على أن اﻷسلوب الشيق في فعاليات القراءة التي تقام للأطفال تساعد على تقوية شخصية الطفل وتكسبه معلومات وخبرات في شتى مجالات الحياة .

وأفادت المسؤولة التعليمية بالمدرسة ذاتها” سناء شعبان ” أن المهرجان كان له دور بارز في الارتقاء بالمستوى الفكري والثقافي من خلال ما عرض من وسائل تعليميه تربويه هادفة.

ولفتت لمدى فاعلية المهرجان في اكتشاف القدرات والمهارات الكامنة لدى الأطفال حيث ضمت فعالياته باقة متنوعة وشاملة من البرامج التثقيفية الهادفة للطفل، محققا أهدافه التي تصب في تطوير الطفل ذاتيا .

من جهتها، أثنت ” القحطاني” على القائمين بالمهرجان الذي شاركت فيه مدرستها بمعرض ومجسم لبوابة جدة وكلمة الطفل خالد عبدالسلام.