مبادرة العيادة القانونية تؤهل 40 طالب وطالبة لتعزيز الوعي القانوني لدى المجتمع

يشارك 40 طالباً وطالبة ضمن مبادرة “العيادة القانونية” التي أطلقتها جامعة طيبة ممثلة بعمادة شؤون الطلاب ضمن برنامج روافد ترجم أفكارك وبشراكة استراتيجية مع مؤسسة سالم بن محفظ الخيرية، بهدف تعزيز الوعي القانوني لدى فئات المجتمع.

وتتمحور المبادرة حول تأهيل 40 طالباً وطالبة من كلية الحقوق عبر 15 ساعة تدريبية في نظام العمل والعمال، يقدمه الدكتور محمد وحيد والدكتور مجيب السعيدي، إلى جانب اللقاء مع خبراء في المحاماة من 11 جهة متخصصة لبناء الثقافة القانونية والاستفادة من الخبرات.

وتسعى المبادرة بأن يقوم المشاركون في اختتام النشاطات التدريبية بإطلاق موقع “العيادة القانونية”، والذي سيتم تغذية بالمحتوى القانوني النصي والمرئي، وكذلك يستخدم للاستشارات القانونية، وسيعمل على الموقع قرابة الـ 11 جهة متخصصة في مهام الاستشارات القانونية.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور معتاد الحربي بأن المبادرة حظيت بإقبال كبير من المتقدمين، مشيراً إلى أن المبادرة تتميز بمشاركة أكاديميون متخصصون في المجال القانوني، مشيراً إلى أنها تهدف لرفع الوعي القانوني في المجتمع ضمن تجسيد حقيقي للشعور بالمسؤولية بين شرائح المجتمع، والذي يساهم بنهاية المطاف في تعزيز الأمن المجتمعي بإذن الله.



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