مبتسم حزين وحزين مبتسم

الجمعة, 18 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 مارس 2017 ميلاديا
لكل وجه دلالته والقراءة الخاصة به المختلفة عن غيره ، وحتى نجيد قراءته يجب أن نشعر بعمق الشخصية المقابلة ، لأن لكل شخصية عمق يدخل في كينونتها ولا يمكن أن يخدعنا الوجه متى ما قرأنا ذلك العمق ، ولكن لا يجيد كل شخص إخفاء عمقه عن طريق ملامح وجهه ، ولكن قد يكون دليلا وقد يكون وهما لذا من الصعب أن نقرأ الوجه دون معرفة عمق الشخصية ، ولكن قد نستعين بالنظرات وبالابتسامة وبخط الشفة المتوسط وبحجم الشفة كما يقول المختصون في ذلك ، وأكثر ما يساعد على أن تكون القراءة دقيقة هي لغة العيون التي يجهلها الكثير ، وهي بكل اختصار كأنك تفتح كتابا فتجد حروفه قد كتبت بلغة لا تجيدها فحينئذ تجهل ما في هذا الكتاب وقد تكون بلغة تجيد بعضها وتجهل بعضها فهي حينئذ تكون مترددة بين الصحة وعدمها وقد تكون مكتوبة بلغة تجيدها جيدا وتجيد محسناتها البديعية فحينئذ ستفهمها هي هكذا لغة العيون .
لي صديق حينما اشاهد وجهه أجد فيه البراءة وفي عينه الحزن وفي حركة وجهه بطئ ينم عن حزن داخلي لا يستطيع قتله بتصنع ابتسامة ، ولكن رغم هذا كله فوجهه جميل لأنه صادق والصدق أهم من تعابير الوجه الوسيمة .
اهتم الغرب بقراءة الوجوه وكان لهم نصيب الاسد في ذلك وصنعوا منه علما وحتى أنه قد شغل العلماء قبل الميلاد وكان من أول من تكلم عن هذا العلم المسمى بعلم الفيسيونومي هو الفيلسوف اليوناني ارسطو، فذكر ان للإنسان سمات في وجهه تدل على الصفات المختلفة كالشجاعة و القوة و الجبن و الغباء وغيرها …….
ولعل أبو قراط وهو من الفلاسفة الذين كتبوا قبل الميلاد قد أسس علم نظرية الامزجة والتي تهتم بالمزاج وكان الكثير قد سار عليها حتى العصور الحديث التي بدلت كلمة الامزجة وهي جمع للمزاج ، بنظرية السمات وهي في المجمل متشابهة ، وابوقراط قد قسم الناس إلى اربعة اقسام اولها المزاج الدموي وتجد صاحبه نشيط ومرح والثاني صاحب المزاج الليمفاوي وتجد صاحبه بارد وكسول وغير مبالي والثالث صاحب المزاج الصفراوي وتجد صاحبه حاد الطباع سريع الغضب ورابعها صاحب المزاج السوداوي وتجد صاحبه نحيفا مكتئبا لامع الشعر منطوي .
ولكنه يرى أن الانسان صاحب المزاج الافضل هو من تتساوى عنده كل هذه الأمزجة ولا يغلب بعضها على بعض بل يكون فيه من كل شيء شيء .
طبعا هذه نظرة مختصرة لما كتبه بعضهم قديما وقد تكلم الكثير في العصر الحديث عن السمات الشخصية بشكل حديث وبأسلوب مختلف ولكن هل اجادوا ؟؟
هم قدموا صورة متنوعه وكتبوا عنها الكتب ولكن العرب اختصروا كل هذا بكلمة ( الفراسة ) فمن كان لديه فراسة استطاع قراءة الذي أمامه وحدد له كل شيء من خلال قراءة وجهه وعمق نفسه .
القراءة عن الوجوه جميل ورائع يجر صاحبه للدخول في أمزجة الناس لفهم وجه كل شخص ولكن من كان لديه فراسة فسيفهم الجميع دون عناء .
نعود للمبتسم صاحب الوجه الحزين والحزين صاحب الوجه المبتسم ونقول إن كان هو غيّر ذلك بقدرة شخصية فهو مبدع كي تخطئ في قراءة وجهه وإن كانت تركيبة وجهه هكذا فستكتشف كل ما وراء شخصيته بمجرد الكلام معه لدقائق .
إذن ما الفائدة من كل ما ذكرته آنفا ، الفائدة أن قراءة الوجه تعطيك أبعادً للتعامل مع كل شخص على حسب ما يستحق ويحقق التآلف المطلوب .
لكن هل نستطيع عمل نظرية خاصة بنا ، نعم حينما نفهم النفس البشرية ونستطيع قراءة عمق الشخصية فمن السهل أن نقرأ أي وجه كان .
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