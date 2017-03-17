آلاف التطبيقات للآيفون iPhone ستموت !

توقع خبراء تكنولوجيا هواتف ذكية، أن تتعرض آلاف التطبيقات الخاصة بهواتف “آيفون” إلى “الموت” مع بدء الاعتماد على نظام التشغيل المقبل “آي أو إس 11”.

وكشف تقرير حديث أصدرته شركة “سنسور تاور” المتخصصة في تحليل تطبيقات الهواتف الذكية، أن نحو 187 ألف تطبيق لن تكون صالحة للعمل مع نظام التشغيل الجديد.

وعادة ما تطلب شركة “أبل” من مطوري التطبيقات تحديث نسخ جديدة من هذه التطبيقات لكي تتماشى مع أنظمة التشغيل الجديدة، إلا أن تحذيرات من الشركة بأن “بعض التطبيقات لن تعمل مع نظام التشغيل المقبل” عززت التكهنات بأن “أبل” ستنهي دعمها لها.

وبحسب “سنسور تاور”، فإن نسبة التطبيقات التي قد لا تصلح للعمل مع “آي أو إس 11” ستصل إلى 8% من إجمالي تطبيقات “آيفون”.

وقالت الشركة، إن التطبيقات التي سوف “تموت” هي تلك التي صدرت قبل إطلاق “أبل” لهاتف “آيفون 5 إس” عام 2013 ولم يتم تحديثها حتى الآن.

ويُنتظر أن تُصدر “أبل” هاتفا جديدا في سبتمبر من العام الجاري بنظام التشغيل “آي آو إس 11″، لكن عددا كبيرا من مواصفات الهاتف المقبل لا تزال محل غموض.