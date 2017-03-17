“المرور” يكشف حقيقة مخالفات “علب المناديل والملفات”

نفى المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، العقيد طارق الربيعان، ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود مخالفة على من يضع علب المناديل أو ملفات أو أوراقا وغيرها على “طبلون” المركبة.

وأوضح أن المخالفة المقصودة هي (التظليل)، ونصها النظامي يصل للمخالف برسالة تحت عنوان (وضع حواجز داخل المركبة تعيق رؤية السائق).

وأضاف العقيد الربيعان أنه سيتم اتخاذ اللازم مع من ينشر مثل تلك الإشاعات التي تثير الرأي العام، داعيا الجميع إلى عدم الانسياق خلف كل ما يُشاع.

يشار إلى أن مواطنا قد كان نشر مقطع فيديو يوثق فيه أنه حصل على مخالفة مرورية بسبب وضع ملف أوراق على “طبلون” المركبة وتلقى مخالفة إثر ذلك.