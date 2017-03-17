قوات التحالف: تدمر زورقاً حاول مهاجمة سفنها قبالة ميدي وتأسر حوثيين

أعلنت قيادة قوات التحالف الداعم للشرعية في اليمن عن اعتراضها لثلاثة زوارق تابعة للميليشيات الحوثية، كانت تحاول مهاجمة سفن التحالف قبالة ميناء ميدي.

وأوضحت أن عملية الاعتراض تمت مساء يوم أمس (الخميس) بعد الساعة 8 مساءً، لافتة إلى أنها تمكنت من تدمير أحد الزوارق والسيطرة على الزورق الثاني، في حين تمكن الثالث من الفرار.

وأكدت قيادة التحالف أن التحقيقات لا تزال جارية مع المهاجمين الذين قُبض عليهم في الزورق الثاني، موضحة أن البحث عن الزورق الهارب (الثالث) لا يزال جارياً.

يُذكر أن القوات الجوية السعودية اعترضت أيضا ظهر اليوم (الجمعة) صاروخا بالستيا أطلقته ميليشيا الحوثي والمخلوع تجاه جازان، حيث تم تدميره قبل وصوله.