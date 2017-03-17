 بالصور .. انقلاب سيارة إسعاف تحمل سيدة حامل والصحة توضح | فيفاء أون لاين
السبت, 19 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 مارس 2017 ميلاديا

بالصور .. انقلاب سيارة إسعاف تحمل سيدة حامل والصحة توضح

بالصور .. انقلاب سيارة إسعاف تحمل سيدة حامل والصحة توضح
فيفاء أون لاين- متابعة

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم عن تعرض سيارة إسعاف، صباح اليوم (الجمعة)، لحادث مروري أثناء نقلها سيدة على وشك الولادة من مستشفى القوارة العام إلى مستشفى الولادة والأطفال ببريدة.

وأوضحت أن الحادث وقع بعد دخول سيارة الإسعاف إلى مدينة بريدة، حيث اصطدمت في أحد التقاطعات بمركبة أخرى، مؤكدة أن السيدة تمكنت من الوصول للمستشفى ووضع مولودها، وحالتهما الصحية مستقرة.

وأفادت بأن جميع المصابين في الحادث بخير وصحة جيدة، لافتة إلى أن سيارة الإسعاف كانت تقل إلى جانب السيدة مسعفاً وممرضة وطبيبة، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب الحادث.

 

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