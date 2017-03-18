بالفيديو اللواء عسيري : الإدارة الأمريكية الجديدة تدرك خطر النظام الإيراني في المنطقة

أوضح اللواء أحمد عسيري مستشار وزير الدفاع، اليوم (الجمعة)، أبرز النقاط والقضايا التي ناقشها وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان مع نظيره الأمريكي جيمس ماتيس.

وقال عسيري إن الجانبين تناولا أهمية التنسيق الدفاعي بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وقررا تكوين فرق عمل لإنجاز العمل المطلوب في الملفات التي تهم الطرفين، والتي تصب بشكل مباشر في استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأشار عسيري، في مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”، إلى أن رؤى الجانبين جاءت متطابقة فيما يتصل بالموقف من النظام الإيراني، الذي يعمل لزعزعة استقرار المنطقة من خلال دعم الميليشيات الإرهابية، وكذلك من خلال علاقاته المشبوهة مع التنظيمات الإرهابية والمتطرفة كتنظيمي القاعدة وداعش.

كما أوضح عسيري أن وزيري دفاع البلدين قررا العمل سويا على إعادة الاستقرار للمنطقة انطلاقاً من العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين بلديهما على مدى ثمانين عاماً، واعتماداً كذلك على الدور المحوري والمهم الذي تضطلع به المملكة في العالمين العربي والإسلامي.