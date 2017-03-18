بالفيديو : هذا هو سر طائرة التشليح .. يرويها صاحبها!

انتشر مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي لطائرة من طراز بوينج 737 تقبع داخل أحد ساحات التشليح على الطريق السريع بين القصيم والمدينة المنورة مما اثار استغراب العديد عن تواجدها في ذلك المكان ومع ازدياد الجدل بين المغردين حول سبب تواجد الطائرة في ذلك المكان خرج المواطن عبد الله الحمزة على قناة “إم بي سي” ليوضح أن الطائرة تعود له وانه مالكها وقد حصل عليها من المطار بعد انتهاء فترة تشغيلها الافتراضية.

كما أشار إلى انه ينوي تحويلها إلى مطعم لجذب الزائرين إلى المنطقة ولكنه في انتظار بيع المعدات والمعادن الموجودة في الموقع ليبدأ في مشروعه، كما أوضح على انه تكبد عناء نقلها من المطار إلى موقعها الحالي.

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