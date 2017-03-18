أمام أمير المنطقة ..محافظ ومشايخ هروب يوقعون وثيقة تخفيض مهور الزواج

وقع سعادة محافظ هروب الأستاذ احمد بن حسن الفيفي والشيخ سلمان بن محمد هروبي الذي مثل مشايخ وأعيان هروب الوثيقة الخاصة بتخفيض تكاليف المهور والمغالاه في الأفراح ، حيث تم التوقيع أمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في قصر سموه الكريم الذي بارك هذه الخطوة التي تحد من غلاء المهور والإسراف في مناسبات الزواج، وهي فرصة للشباب والفتيات المقبلين والمقبلات على الزواج وتأكيد دور أئمةوخطباء المساجد بتوعية الأهالي بمخاطر وعواقب هذه الإشكالية من خلال خطب الجمعة ، وتنفيذ برامج إعلامية توعوية و أهمية تيسير تكاليف المهور حث أولياء الأمور على ذلك و توجد اتفاقيه سابقه عند مشايخ القبايل في هروب بتحديد المهور في كل قبيله ومصدقة من المحكمة الشرعية وهي ملزمة لكل الاطراف بتنفيذها.

وقدم محافظ هروب شكره وتقديره لمشايخ وعرايف واعيان محافظة هروب على تعاونهم ومبادرتهم والتزامهم بهذه الوثايق والتي هي تصب في مصلحة الشباب في الدرجه الأولى وتسهم هذه المبادارة تخفيف الالتزمات المالية على الشباب وتقليل من نسبة العنوسة لدى الفتيات لكي ينعموا بحياة كريمة بعيدة عن الضغوط المالية بمشيئة الله.

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