بالصور: آل عطيف يحتفون بترقية معالي الدكتور إبراهيم عطيف للمرتبة الممتازة

بحضور أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة الشيخ علي شيبان العامري ووكيل إمارة منطقة جازان المساعد سابقا الدكتور عبدالرحمن ناشب ومحافظ صامطة الأستاذ عبدالعزيز الطيار ومحافظ المسارحة الأستاذ عبدالله الريثي وعدد كبير من مديري الإدارات الحكومية مدنية وعسكرية ومشايخ القبائل .

احتفلت أسرة الشيخ يحيى بن محمد موسى عطيف رحمه الله بقرية مختارة بتكريم ابنها معالي الدكتور إبراهيم بن يحيى عطيف بمناسبة ترقيته رئيس دوائر تحقيق وادعاء عام بالمرتبة الممتازة .

وقد بدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم ألقى الشيخ أحمد بن يحيى عطيف شيخ قبيلة العطفة بقرية مختارة كلمة الأسرة عبر خلالها عن الاعتزاز البالغ بالثقة الملكية الكريمة بترقية الدكتور إبراهيم عطيف للمرتبة الممتازة داعيا الله أن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ليواصل مسيرة النماء المباركة .

كما أشاد خلال كلمته بمعالي الدكتور إبراهيم عطيف وجهوده الكبيرة خلال مراحل حياته الوظيفية واختتم كلمته بشكره للحضور من مختلف أنحاء منطقة جازان وخارجها .

كما ألقى معالي الشيخ مزهر القرني كلمة أثنى فيها على جهود الدكتور إبراهيم عطيف ومساهماته في الأعمال والمبادرات التي تخدم الوطن والمجتمع معبرا عن سعادته بحضور المناسبة .

عقب ذلك ألقيت مجموعة من القصائد الشعرية الفصحى والنبطية للشيخ أحمد عطيف والأستاذ حسن سهلي والشاعر النابوش والشيخ إبراهيم علي أبوالقاسم عطيف والدكتور خالد عطيف وقد نالت استحسان الجميع .

بعدها شاهد الجميع عرضا مرئيا يحكي فصولا من سيرة معالي الدكتور إبراهيم عطيف وحياته العلمية والعملية .

وفي نهاية الحفل ألقى المحتفى به معالي الدكتور إبراهيم عطيف كلمة شكر فيها جميع الحاضرين منوها بما وجده من أسرته من دعم ورعاية وفي مقدمتهم والديه وإخوانه خلال فترة دراسته والتحاقة بالعمل الوظيفي في مختلف مراحله .

وأكد الدكتور إبراهيم عطيف خلال كلمته أن ثقة ولاة الأمر حفظهم الله دافع لبذل المزيد من الجهد والعطاء سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد ويمدهم بعونه وتوفيقه .

كما شكر في كلمته معالى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام مثمنا له توجيهاته ودعمه للعمل في الهيئة .

بعدها تم توزيع الهدايا والدروع بهذه المناسبة.