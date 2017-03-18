لجنة مكافحة التدخين تقوم بزيارة لإبتدائية ومتوسطة جبل صماد للتوعية بأضرار التدخين والتبغ

قامت لجنة مكافحة التدخين التابعة لإدارة الرعاية الأولية بالقطاع الجبلي الشرقي بفيفاء بزيارة لإبتدائية ومتوسطة جبل صماد نحو التوعية بأضرار التدخين والتبغ..

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حيث تأتي هذه البرامج إيماناً من الجميع بضرورة النهوض بالمجال الصحي المدرسي واقتناع كلاََّ منهما بضرورة التعاون المشترك للمحافظة على الصحة العامة ونشر التوعية الصحية في المجتمع المدرسي .

لجنة مكافحة التدخين التابعة لإدارة الرعاية الأولية بالقطاع الجبلي الشرقي بفيفاء زيارة لإبتدائية ومتوسطة جبل صماد نحو التوعية بأضرار التدخين والتبغ..