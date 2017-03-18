 لجنة مكافحة التدخين تقوم بزيارة لإبتدائية ومتوسطة جبل صماد للتوعية بأضرار التدخين والتبغ | فيفاء أون لاين
السبت, 19 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 مارس 2017 ميلاديا

لجنة مكافحة التدخين تقوم بزيارة لإبتدائية ومتوسطة جبل صماد للتوعية بأضرار التدخين والتبغ

لجنة مكافحة التدخين تقوم بزيارة لإبتدائية ومتوسطة جبل صماد للتوعية بأضرار التدخين والتبغ
بندر الفيفي ـ فيفاء
قامت لجنة مكافحة التدخين التابعة  لإدارة الرعاية الأولية بالقطاع الجبلي الشرقي بفيفاء بزيارة لإبتدائية ومتوسطة جبل صماد نحو التوعية بأضرار التدخين والتبغ..
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حيث تأتي هذه البرامج إيماناً من الجميع بضرورة النهوض بالمجال الصحي المدرسي واقتناع كلاََّ منهما بضرورة التعاون المشترك للمحافظة على الصحة العامة ونشر التوعية الصحية في المجتمع المدرسي .
لجنة مكافحة التدخين التابعة  لإدارة الرعاية الأولية بالقطاع الجبلي الشرقي بفيفاء زيارة لإبتدائية ومتوسطة جبل صماد نحو التوعية بأضرار التدخين والتبغ..

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