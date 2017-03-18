 “الخدمة المدنية”: أكثر من 4000 وظيفة صحية لم يتقدم عليها أحد | فيفاء أون لاين
السبت, 19 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 مارس 2017 ميلاديا

“الخدمة المدنية”: أكثر من 4000 وظيفة صحية لم يتقدم عليها أحد

“الخدمة المدنية”: أكثر من 4000 وظيفة صحية لم يتقدم عليها أحد
فيفاء أون لاين- متابعة

قالت وزارة الخدمة المدنية إن 4014 وظيفة من أصل 6930 وظيفة صحية، تم طرحها للمواطنين والمواطنات خلال الشهر الحالي لم يتقدم عليها أحد، أو رُشّح مَن تقدم لها على رغبة أفضل.

كشف عن ذلك المتحدث الرسمي باسم الوزارة حمد المنيف في تغريدات نشرها بحسابه بموقع تويتر رداً على أسئلة عدد من المغردين، مبيناً أن بعض هذه الوظائف كانت ضمن رغبات عدد من المتقدمين غير أنه تم ترشيحهم على رغباتهم الأولى الأفضل.

يذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت أمس الأول الخميس أسماء 2916 من المواطنين والمواطنات الذين تقدموا على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، مبينةً أن إجراءات المطابقة ستبدأ غداً الأحد وتستمر حتى نهاية دوام الثلاثاء المقبل بفروعها ومكاتبها المختلفة.

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