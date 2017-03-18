​أكثر من 600 ألف مواطن مسجلين في “مساند”

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن أن عدد المسجلين في برنامج “مساند” بلغ أكثر من 600 ألف مواطن، وعدد مكاتب وشركات الاستقدام المسجلة فيه بلغ 605 مكاتب.

وأشارت إلى أن عدد العمالة المستفيدة من موقع “مساند” بلغ ما يزيد على 61 ألف عامل وعاملة، إلى جانب وجود سيرة ذاتية لعمال الخدمة المنزلية في الموقع.

وأكدت الوزارة أنها تسعى من خلال برنامج مساند إلى حماية حقوق جميع الأطراف بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، والقضاء على السماسرة والمكاتب غير المرخص لها، من خلال التحكم بإجراءات التعاقد الداخلية والخارجية، كما تسعى إلى توفير منصة إلكترونية تمكن المستخدمين من الوصول إلى جميع المعلومات والأخبار المتعلقة بقطاع العمالة المنزلية في المملكة.