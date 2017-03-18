 عقوبات للمُتلاعبين بأسعار السلع المُقرر عليها ضريبة انتقائية | فيفاء أون لاين
السبت, 19 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 مارس 2017 ميلاديا

عقوبات للمُتلاعبين بأسعار السلع المُقرر عليها ضريبة انتقائية

عقوبات للمُتلاعبين بأسعار السلع المُقرر عليها ضريبة انتقائية
فيفاء أون لاين- متابعة

كشف المدير العام لهيئة الزكاة والدخل بمحافظة جدة أحمد الطائفي عن وجود عقوبات رادعة لكل محاولات التلاعب بأسعار السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، لافتاً إلى أن الهيئة ستقوم بحملات ميدانية للمنشآت للتأكد من التزامها بالأسعار المحددة.

وبّين الطائفي وفقاً لـ”عكاظ”، أن الهدف من وراء وضع الأحكام والجزاءات هو منع استغلال المنشآت والتجار للفترة الأولى لتطبيق الضريبة.

وأوضح أن لائحة الضريبة الانتقائية ستصدر قبل بدء التطبيق؛ ما يساعد على توضيح تاريخ شراء المنتجات المُخزنة وآلية مراقبة التخزين قبل فرض الضريبة.

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