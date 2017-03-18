 مقتل رجل بعد مهاجمته رجل أمن في مطار اورلي بباريس | فيفاء أون لاين
السبت, 19 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 مارس 2017 ميلاديا

مقتل رجل بعد مهاجمته رجل أمن في مطار اورلي بباريس

مقتل رجل بعد مهاجمته رجل أمن في مطار اورلي بباريس
فيفاء أون لاين - وكالات

قتلت قوات الأمن الفرنسية رجلاً رميًا بالرصاص بعد محاولته الاعتداء على رجل أمن في مطار باريس-أورلي ، اليوم.
وأوضح متحدث باسم وزارة الداخلية الفرنسية, أن الرجل حاول انتزاع السلاح من أحد الجنود، لكنه لم يتمكن من ذلك مما أدى إلى مقتله في الحال.
وبين المتحدث, أنه تم إخلاء المطار للتأكد من عدم وجود متورط آخر مع الرجل، كما يتحقق خبراء المفرقعات مما إذا كان بحوزة الرجل مواد متفجرة.

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