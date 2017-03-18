مقتل رجل بعد مهاجمته رجل أمن في مطار اورلي بباريس

قتلت قوات الأمن الفرنسية رجلاً رميًا بالرصاص بعد محاولته الاعتداء على رجل أمن في مطار باريس-أورلي ، اليوم.

وأوضح متحدث باسم وزارة الداخلية الفرنسية, أن الرجل حاول انتزاع السلاح من أحد الجنود، لكنه لم يتمكن من ذلك مما أدى إلى مقتله في الحال.

وبين المتحدث, أنه تم إخلاء المطار للتأكد من عدم وجود متورط آخر مع الرجل، كما يتحقق خبراء المفرقعات مما إذا كان بحوزة الرجل مواد متفجرة.

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