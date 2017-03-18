6 أشهر حد أقصى لمدة بقاء المريض النفسي في المستشفى

ذكرت مصادر أن وزارة الصحة حددت مدة بقاء المرضى النفسيين في مستشفيات الصحة النفسية بـ60 يوماً، تُجدد لشهرين إضافيين بقرار من لجنة البرامج العلاجية بعد توصية من الطبيب المعالج، على ألا تزيد مدة بقاء المريض بالمستشفى عن ستة أشهر.

وأضافت المصادر، وفقاً لـ”الوطن”، أن توجيه الوزارة بتحديد مدة بقاء المريض النفسي في المستشفى بمدة أقصاها ستة أشهر يهدف إلى منح المريض حقوقه الاجتماعية وعدم فقدان مهاراته الاجتماعية بتمكينه من العيش ضمن الرعاية الاجتماعية والأسرية، كما يهدف لتحقيق تدوير الأسرّة لخدمة أكبر عدد من المرضى.

وشددت الوزارة على المستشفيات بضرورة مرور الفريق المعالج بصفة مستمرة على المرضى لتقييم حالتهم، وفي حال استدعت بقاء المريض لأكثر من ستة أشهر في المستشفى تُصنف حالته كحالة مزمنة.