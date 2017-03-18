 السفارة السعودية بباريس تنصح المواطنين بعدم التوجه إلى مطار “أورلي” | فيفاء أون لاين
السبت, 19 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 مارس 2017 ميلاديا

السفارة السعودية بباريس تنصح المواطنين بعدم التوجه إلى مطار “أورلي”

السفارة السعودية بباريس تنصح المواطنين بعدم التوجه إلى مطار “أورلي”
فيفاء أون لاين- متابعة

نصحت السفارة السعودية في باريس المواطنين، بعدم التوجّه إلى مطار أورلي بعدما أخلته الشرطة الفرنسية في وقتٍ سابقٍ اليوم نظراً لاشتباه أمني.

ودعت السفارة المواطنين إلى اتباع الإجراءات الأمنية المتخذة، وعدم التوجّه إلى المطار لحين إعلان آخر.

مقتل رجل بعد مهاجمته رجل أمن في مطار اورلي بباريس

وفي وقتٍ لاحقٍ، أعلنت السلطات الفرنسية تعليق الرحلات من وإلى مطار أورلي، وتحويل بعضها إلى مطار شارل ديغول في باريس.

وقالت “الداخلية” الفرنسية إنه يتم حالياً إجراء مسح للبحث عن متفجرات في مطار أورلي بعد واقعة مقتل رجل حاول الاستيلاء على سلاح من أحد أفراد الحراسة بالمطار.

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