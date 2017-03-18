 “التعليم”: الإعلان عن شركة جديدة في برنامج التأمين الصحي | فيفاء أون لاين
السبت, 19 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 مارس 2017 ميلاديا

الأسبوع المقبل

“التعليم”: الإعلان عن شركة جديدة في برنامج التأمين الصحي

“التعليم”: الإعلان عن شركة جديدة في برنامج التأمين الصحي
فيفاء أون لاين- متابعة

قالت وزارة التعليم إن موعد الإعلان عن الشركة الثانية والتي ستدخل جنباً إلى جنب مع تكافل الراجحي في برنامج التأمين الصحي الاختياري للمعلمين، سيكون قبل نهاية الأسبوع القادم.

وحول إمكانية المستفيد من الانتقال من الشركة الأولى إلى الثانية بعد التسجيل، أكدت الوزارة عبر صفحة التأمين الصحي، أنه “ستكون هناك آلية لتسهيل نقل من يرغب في ذلك”، موضحة أن ذلك سيتم حال انتهاء اللجنة من دراسة العروض المقدمة.

وكان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، وعد خلال حفل تدشين التأمين الصحي الاختيار لمنسوبي التعليم، بدخول شركات أخرى وحدد مدة أسبوعين لذلك، وهو ما لم يتم حتى الآن، ما جعل الكثير يفند أسباب التأخر إلى تراجع الشركات.

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