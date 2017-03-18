“منخفض جوي عميق” خلال الساعات القادمة بأجواء “السعودية”

من خلال المتابعة الدائمة ، دعا أستاذ الجغرافيا المشارك بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، إلى تأجيل المناسبات الخارجية، الأحد ، وقال في تغريدة بـ”توتير”: ‏”تنبيه.. أي مناسبة خارجية يوم الغد الأحد، يفضّل أن تؤجل، والله أعلم”.

وأضاف: “المنخفض الجوي العميق الذي من المتوقع أن يُحدث ربكة جوية الأحد القادم؛ يتواجد حالياً بين ليبيا و‫مصر، ويتحرك شرقاً تجاه ‫السعودية”وفقاً لسبق”، والله أعلم”.

وبيّن: “حالياً المنخفض الجوي العميق يعصف بليبيا وغرب مصر، وبلغت سرعة الرياح في أقوى أذرعه 60كم في الساعة، ويصل ‫السعودية بعد نحو 30 ساعة”.

بدوره تَوَقّع محلل الطقس زياد الجهني، حالة ‫ممطرة بداية الأسبوع القادم، بإذن الله؛ مشيراً إلى أن التحذير مطلوب، وتعليق الدراسة وارد مع أمطار غزيرة ورياح عاتية وعواصف رملية.