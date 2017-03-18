 “منخفض جوي عميق” خلال الساعات القادمة بأجواء “السعودية” | فيفاء أون لاين
السبت, 19 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 مارس 2017 ميلاديا

“منخفض جوي عميق” خلال الساعات القادمة بأجواء “السعودية”

“منخفض جوي عميق” خلال الساعات القادمة بأجواء “السعودية”
فيفاء اون لاين ـ متابعة

من خلال المتابعة الدائمة ، دعا أستاذ الجغرافيا المشارك بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، إلى تأجيل المناسبات الخارجية، الأحد ، وقال في تغريدة بـ”توتير”: ‏”تنبيه.. أي مناسبة خارجية يوم الغد الأحد، يفضّل أن تؤجل، والله أعلم”.

وأضاف: “المنخفض الجوي العميق الذي من المتوقع أن يُحدث ربكة جوية الأحد القادم؛ يتواجد حالياً بين ليبيا و‫مصر، ويتحرك شرقاً تجاه ‫السعودية”وفقاً لسبق”، والله أعلم”.

وبيّن: “حالياً المنخفض الجوي العميق يعصف بليبيا وغرب مصر، وبلغت سرعة الرياح في أقوى أذرعه 60كم في الساعة، ويصل ‫السعودية بعد نحو 30 ساعة”.

بدوره تَوَقّع محلل الطقس زياد الجهني، حالة ‫ممطرة بداية الأسبوع القادم، بإذن الله؛ مشيراً إلى أن التحذير مطلوب، وتعليق الدراسة وارد مع أمطار غزيرة ورياح عاتية وعواصف رملية.

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