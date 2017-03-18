أبناء منسوبي السعودية للكهرباء يبدعون في التوعية بأهمية السلامة الكهربائية المنزلية

في إطار حرص الشركة السعودية للكهرباء على رفع وعي الأطفال والشباب بأهمية السلامة الكهربائية، كرم المهندس زياد بن محمد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة الفائزون من ابناء منسوبي الشركة في مسابقة #سلامتك_بيدك في حفل أقيم بمقر الشركة الرئيسي بالرياض، تضمن معرض لمشاركات وصور الفائزين والفائزات، حيث قام الشيحة بتكريمهم وتوزيع الجوائز عليهم.

وأوضح حمود بن عودة الغبيني نائب الرئيس الأعلى لنشاط الاتصال والعلاقات العامة بالشركة أن المسابقة تعد نموذجاً متميزاً في استثمار وتنمية مواهب ومهارات أبناء منسوبيها، بالإضافة الى تعزيز مفهوم السلامة لدى الاطفال والشباب، لاسيما أن أغلب الحرائق تحدث بسبب سوء استخدام الكهرباء، وأن معظم الحوادث الكهربائية التي تأتي إلى المستشفيات ناجمة عن العبث بمقبس الحائط أو من خلال تصليح الأجهزة التالفة من غير المختصين أو أثناء تركيب مصابيح الإنارة بطريقة خاطئة.

وأشار الغبيني إلى أن المسابقة شهدت تفاعلاً كبيراً من قبل أبناء منسوبي الشركة حيث تجاوزت عدد المشاركات أكثر من 600 عملاً تنوعت ما بين الرسم الفني والتصوير الفوتوغرافي وكتابة المقالات والقصص الحقيقية التي وقعت بالفعل وعبر عنها أبناءنا وبناتنا، وقد تم اختيار 22 فائزاً في المسابقة من بينهم 8 في فئة المقال، و 14 في فئة الرسم والتصوير الفوتوغرافي، مضيفاً أنه سيتم الاستفادة من الأعمال المميزة لعمل لوحات خاصة وتوزيعها على كافة مرافق الشركة والمشاركة بها في فعاليات الخاصة بالسلامة.