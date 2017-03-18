برعاية وقت اللياقة انطلاق بطولة الدفاع المدني العاشرة في القصيم

نيابة عن معالي الفريق سليمان بن عبدالله العمرو مدير عام الدفاع المدني يفتتح اللواء ابراهيم المجماج مدير الدفاع المدني بمنطقة القصيم مساء يوم غد الاحد ( الساعة 4.00 عصرا) البطولة الرياضية العاشرة للمناطق على كأس معالي المدير العام (برعاية وقت اللياقة) وبحضور عدد من مسئولي الدوائر الحكومية ومنسوبي الدفاع المدني من ضباط وأفراد بنادي الأمل بالبكيرية ، وسيشارك في البطولة التي ستستمر حتى العاشر من شهر رجب المقبل، 14 منتخبا يمثلون المديريات العامة للدفاع المدني بالمملكة ، يتنافسون في ألعاب “كرة القدم واختراق الضاحية وسباق تحمل رجل الدفاع المدني” .

ويبدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم الحفل الخطابي واستعراض دخول الفرق المشاركة بعدها سيتم رفع علم البطولة ، قبل أن يُعلن راعي الحفل عن الافتتاح الرسمي للبطولة، يليه انطلاق المباراة الأولى بين منتخبي جازان والرياض ، بينما سيجمع اللقاء الثاني منتخبي المدينة المنورة والحدود الشمالية .

وأكد العقيد ابراهيم القبيسي المشرف العام على البطولة جاهزية جميع المنتخبات المشاركة لخوض غمار هذه المنافسات من الناحية البدنية والفنية والذهنية، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي وجدته اللجنة المنظمة للبطولة من قبل معالي الفريق سليمان العمرو مدير عام الدفاع المدني ، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن الهدف من إقامة البطولة هو بث روح التنافس الشريف ورفع المعدل الياقي لدى منسوبي الدفاع المدني لافتاً إلى أن هذه البطولة ستشهد العديد من الندوات التثقيفية عن أهم أعمال الدفاع المدني أثناء الحوادث بهدف توعية المجتمع .

وستقام فعاليات كرة القدم بنادي الأمل ، بينما ستجرى مسابقة لعبة اختراق الضاحية في محافظة عنيزة الخميس القادم، في الوقت الذي تستضيف فيه الساحة الغربية بمدينة الملك عبدالله الرياضية لعبة تحدي رجال الدفاع المدني .

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد قسمت المنتخبات المشاركة في لعبة كرة القدم على ثلاث مجموعات بعد أن سحب القرعة وجاءت على النحو التالي :

المجموعة الأولى : جازان – الرياض – المدينة المنورة – الحدود الشمالية – مكة المكرمة

المجموعة الثانية : تبوك – حائل – قوة الطوارئ – عسير – القصيم .

المجموعة الثالثة : الشرقية – نجران – الجوف – الباحة ،

وسيتأهل الى دور الأربعة الأول من كل مجموعة وأفضل ثاني قبل أن يقام اللقاء الختامي يوم العاشر من شهر رجب.

وقد خصصت اللجنة المنظمة عدد كبير من الجوائز القيمة للجماهير لمتابعة البطولة بالإضافة إلى انها تحظى بتغطية اعلامية كبيرة على كافة وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء ، وسيتم تغطية احداث البطولة بشكل مستمر عبر حسابات خاصة في جميع وسائل التواصل الاجتماعي (السوشل ميديا).