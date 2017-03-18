الجره تحتضن الاحتفال باليوم العالمي للغابات  21 مارس

بغية تنمية الحس البيئي لدى المواطن وخاصة الناشئة وقصد ترشيد السلوك باتجاه المحافظة على الغابات وحب الشجرة والعناية بها، تقيم الإدارة العامة لشئون الزراعة بمنطقة عسير احتفال بمناسبة اليوم العالمي للغابات في تمام الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء 21 مارس بمنتزه الجره، ضمن مشاركتها في برامج وفعاليات مناسبة أبها عاصمة السياحة العربية 2017 م.

صرح بذلك مدير الإدارة العامة لشئون الزراعة بمنطقة عسير المهندس فهد بن سعيد الفرطيش، مشيرا إلى أن الاحتفال سيشمل الغابات بشتى أنواعها، على أن يتم إثراء الاحتفال بنشرات وكتيبات وأودات سمعية وبصرية وندوات علمية وإعلامية وتوزيع شتلات واستزراعها في المواقع المناسبة، وتوزيع مواد دعائية وإقامة مسابقات تعتى بالمحافظة على الغابات.

وشدد على أهمية إكساب المواطن والمقيم ثقافة بيئية تؤهله للمشاركة الإيجابية في الجهود التي تبذلها الدولة لحماية الأشجار والغابات وإشراكه في مسؤولية الحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي وتنميته وفتح آفاقه وزيادة ثقافته.