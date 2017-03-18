تثقيف نحو 50 ألف من طالبات ومنسوبات الجامعة على "برنامج سلامة أسرتي" جمعية الاطفال المعوقين توقع مذكرة تعاون مع جامعة الأميرة نورة

الأميرة هيفاء بنت فيصل: الاتفاقية تستهدف رفع الوعي لدى المرأة وغرس المفاهيم للتقيد بالانظمة والسلامة المرورية

وقعت جمعية الأطفال المعوقين مذكرة تعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للبنات لتفعيل برنامج “سلامة أسرتي” المنبثق عن “مبادرة الله يعطيك خيرها” من خلال تدريب وتثقيف ما يقارب 50 ألف من منسوبات وطالبات الجامعة على برنامج ” سلامة أسرتي”كونهم الداعم القوي في بناء الوطن ونشر ثقافة وتوعية المجتمع لمفاهيم للسلامة المرورية والتنقل الآمن . وتأتي المذكرة استمرارا للتعاون القائم بين المبادرة ووزارة التعليم. و يصاحب توقيع المذكرة حملة تدعو ركاب السيارة من أفراد الاسرة الاهتمام بأنفسهم وألا يكونوا كالدمى .

وقد وقعت مذكرة التعاون نيابة عن صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء بنت فيصل بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود رئيسة اللجنة التنظيمية لبرنامج سلامة أسرتي الاستاذة عاتكة الغصن مديرة برنامج “سلامة أسرتي” والدكتورة فايزة محمد الفايز وكيلة الجامعة للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية نيابة عن معالي مديرة الجامعة د. هدى العميل.

وأوضحت صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء بنت فيصل بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود رئيسة اللجنة التنظيمية لبرنامج سلامة أسرتي أن مذكرة التعاون مع جامعة الأميرة نورة تسعى إلى رفع الوعي لدى الاسرة خاصة المرأة بما يواجهها من مخاطر اثناء التنقل بالسيارة و تحميل الأم مسئولية الحفاظ على افراد الاسرة بالشراكة مع الاب وتثقيفهم بأجراءات السلامة داخل السيارة وخارجها . وكذلك تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من منسوبي كل من مبادرة الله يعطيك خيرها والجامعة لتفعيل هذا التعاون بهدف الحد من تداعيات الحوادث وتخفيض نسبة الإصابات والإعاقات والوفيات.

وقالت سمو الأميرة هيفاء بنت فيصل إن “مبادرة الله يعطيك خيره” حققت نجاحات ملموسة على ارض الواقع بالتعاون مع المرور وشركائها الاستراتيجيين والداعمين ومن ابرز النتائج التراجع الملحوظ في معدلات الحوادث المرورية بنسبة 7,8% كما انخفضت نسب الإصابات والوفيات الى ما يقارب 17% في الربع الاول من العام الحالي وأشارت إلى أن عدد المتوفيات من الإناث بلغ ١٤١ وفاة من إجمالي ١٥٩١ حالة في وفاة من الجنسين في الربع الاول من العام الحالي. وثمنت الأميرة هيفاء بنت فيصل مذكرة التعاون مع جامعة الأميرة نورة واعربت عن تقديرها وشكرها للجامعة والقائمات عليها.

فيما أشادت الدكتورة فايزة الفايز وكيلة جامعة الأميرة نورة بهذا التعاون و اعتبرت هذا البرنامج من أهم البرامج التي يجب أن تفعل وأعربت عن شكرها وتقديرها للقائمين على جمعية الأطفال المعوقين ومبادرة الله يعطيك خيرها وبرنامج سلامة أسرتي.

من جانب آخر اعتبرت الأستاذة عاتكة الغصن مديرة “برنامج سلامة أسرتي” ان توقيع مذكرة التعاون هو تجسيد للشراكة الحقيقية بين الجمعية والقطاعات الحكومية الأخرى وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية والتربوية لما لهذه الجهات من دور فاعل وأساسي في البرامج . واعربت عن سعادتها بما تملكه جامعة الأميرة نورة التي تعد أكبر جامعة نسائية في العالم من إمكانات كبيرة و تنظيم رائع ورغبة صادقة في التعاون.وعبرت عن شكرها لمديرة الجامعة ومنسوباتها على الاهتمام الكبير ببرنامج سلامة أسرتي.