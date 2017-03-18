شاهد .. قائدي دبابات يعتدون على مركبة عائله بكورنيش الدمام

أظهر مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي قيام عدد من قائدي الدراجات النارية (الدبابات)، بتكسير زجاج سيارة دفع رباعي بكورنيش الدمام، وذلك من خلال ضرب نوافذ السيارة بخوذاتهم.

وبدا في الفيديو أحد الأشخاص متمدداً على الأرض بالقرب من السيارة، فيما تجمع حوله عددٌ من الحاضرين الذين طلب أحدهم استدعاء الدوريات.

وقال مصور المقطع إن الواقعة حدثت يوم أمس الجمعة، مبيناً أن قائدي الدراجات النارية اعتدوا على صاحب المركبة بعد وقوع حادث، وأنهم بدأوا في تكسير نوافذ السيارة ويستعدون للهرب من الموقع.