توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين المهندسين السعوديين وجامعة جازان

شهدت منطقة جازان يوم أمس توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الهيئة السعودية للمهندسين وجامعة جازان.

حيث وقع مدير جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين لدكتور حسين الفاضلي مذكرة تفاهم للتعاون بين الطرفين في كل ما يخدم مهنة الهندسية والمهندسين في منطقة جازان.

وأوضح رئيس فرع الهيئة السعودية للمهندسين في منطقة جازان المهندس عمر الشيخ إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة سوف يساهم في تطوير المهندس السعودي بشكل عام والمهندسين في منطقة جازان بشكل خاصة وتأهيلهم في مختلف مجالات الهندسة وإكسابهم الخبرات التي ستساهم في مزاولتهم مهنهم بإحترافية.

مبينا إلى أنه على هامش توقيع المذكرة أقيم اللقاء الهندسي المفتوح لمهندسي ومهندسات المنطقة، حيث استعرض فيه الأمين العام نظام مزاولة المهنة وكود البناء السعودي إضافة إلى اشتراطات والفوائد التي يستفيد منها المهندس في حالة انضمامه لعضوية الهيئة والشراكات المختلفة التي تُقدم لخدمة المنتسبين.

وأضاف إلى أنه في اللقاء شهد عدد من الاستفسارات والنقاشات الجانبية وتم الرد عليها وأن اللقاء كان على مسرح السنة التحضيرية بجامعة جازان وبحضور أعضاء مجلس فرع الهيئة السعودية للمهندسين بمنطقة جازان إضافة إلى وكلاء جامعة جازان وهيئة التدريس، ومشيرا إلى أن ذلك يأتي امتدادا للبرامج والدورات التي قدمها فرع الهيئة بجازان للمهندسين في سبيل تطويرهم وتأهيلهم لسوق العمل.

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