صندوق الأمير سلطان  ينظم ملتقى ” صحة المرأة بلياقتها “

تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وكيل الرئيس للقسم النسائي بالهيئة العامة للرياضة ينظم صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة وبشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للرياضة ملتقى ” صحة المرأة بلياقاتها “في المنطقة الشرقية بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز وصاحبة السمو الملكي الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي ، فيما يُعدّ أهم حدث رياضي نسائي في المملكة العربية السعودية عن صحة المرأة ولياقتها . حيث سينطلق الملتق من تاريخ 22 مارس 2017 حتى 23 مارس 2017 في الصالة الرياضية بمدينة الدمام .

وأشار الرئيس التنفيذي لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة حسن الجاسـر أن ملتقى ” صحة المرأة بلياقتها ” والذي ينظمه صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة بالشراكة مع الهيئة العامة للرياضة يهدُف إلى دعم رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق ببند اللياقة البدنية ورفع نسبة ممارسة الرياضة من قِبل الافراد ، وتسليط الضوء على شخصيات رياضية محلية وإقليمية احترفت الرياضة ، والمساهمة من خلال هذا الملتقى لرفع الوعي الصحي لدى السيدات ، وتحفيز السيدات والفتيات على ممارسة الرياضة والتعريف بأنواعها، إضافةً إلى طرح نماذج لمشاريع رائدة في المجال الرياضي.

وأوضحت نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة هناء الزهير أن ملتقى ” صحة المرأة بلياقتها ” يأتي لنشر أهمية اللياقة البدنية للفتيات والسيدات والمحافظة على صحة وسلامة الجسم عامة ، مشيرة إلى ان هذا الملتقى والذي ينظمه صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة تحت رعاية كريمة من وكيل الرئيس للقسم النسائي بالهيئة العامة للرياضة صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سيستضيف شخصيات رياضية نسائية محلية وإقليمية احترفت الرياضة لنقل تجربتها للجميع، موضحة ان هذا الملتقى يستهدف السيدات و الفتيات فوق عمر خمس سنوات و ذوي الاحتياجات الخاصة من السيدات والفتيات لرفع التوعية الصحية لديهنّ ولتفعيل دور المرأة في كافة المجالات تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وسيشارك في ملتقى ” صحة المرأة بلياقتها ” نخبة من المتحدثات والشخصيات الرياضية النسائية الهامة ، إضافةً إلى الجهات الحكومية في كافة القطاعات والشركات المنظمة والمستثمرين في مجال الرياضة ، كما سيشمل الملتقى على جلسات حوارية وأنشطة رياضية مصاحبة و ورش عمل تفاعلية .