جمعية البر بالحكامية تشارك في الحفل الختامي لبرنامج تأثير

شاركت جمعية البر الخيرية بالحكامية بجازان صباح اليوم السبت الموافق 18 مارس 2017 في حفل اختتام برنامج تأثير المنظم من شركة ركين للإستشارات وبناء القدرات بالشراكة مع مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية وذلك بفندق كورت يارد ماريوت بجازان ، إذ حضر الحفل ممثل الجمعية عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق الأستاذ جابر أبوشملة حكمي بالإضافة إلى حضور نخبة من رجال الأعمال ورؤساء ومدراء المؤسسات الغير ربحية.

حيث كانت أهداف البرنامج تدريب القياديات النسائية واستقطابهن من خلال تزويدهن بالمفاهيم والمهارات والأسس العلمية لأجل الوصول بهن إلى قمة التميز في العمل المؤسسي ، فجمعية الحكامية من القيادات والمؤسسات التي تم إختيارها ،

أيضًا حصد مشروع أصداء المركز الأول والذي يضم عدد من المشاركات به ومنها جمعية الحكامية .

وفي ختام البرنامج الرائع قدم الحكمي بعد الشكر الموصول للقائمين وداعمين هذا البرنامج درع تكريمي ودعواته أن يبارك الله في جهودهم الملموسة وخدماتهم المنشودة .