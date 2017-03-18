نادي جازان لخدمة المجتمع يعقد اجتماعه الاول للعام الحالي 1438 – 2017  ” بتشكيله الجديد” 

عقد الاجتماع الأول لأعضاء مجلس إدارة نادي جازان لخدمة المجتمع لعام 2017 بتشكيله الجديد وذلك بعد صدور قرار ‏الموافقة من لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بجازان والذي يقضي بتشكيل المجلس الجديد بعد استقالة عضوين لاتاحة الفرصة لآخرين في خدمة النادي .

كما تم خلاله التعريف للأعضاء ماذا قدم نادي جازان لخدمة المجتمع خلال العام المنصرم وماهي الطموحات والخطط لهذا العام 1438-2017 .

فيما ألقى رئيس المجلس الاستاذ خالد العارضي كلمة افتتاحية تقدم فيها بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى للجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بجازان على دعمها المستمر للنادي

وشكره لجميع الاعضاء السابقين على جهودهم الكبيرة في خدمة هذا الصرح من تعاون كبير ودعم وتوجيهات خلال السنة الماضية وحرصهم الشديد على تقديم كل ما يتطلبه العمل بتقديم المبادرات النافعة.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال و عدد من الفعاليات المعتمدة مؤخراً

وأوضح العارضي بإن مجلس الإدارة الجديد إعتمد عدة مزايا لأعضاء النادي وعقد عدة شراكات مع جهات خارجية للاعضاء ومن هذه المزايا إعتماد برنامج نقاطي لكل عضو يشارك في البرامج وسيتم تكريم (7) متميزين من أفراد النادي بإرسالهم الى دورات خارجية تشمل الدول الأسيوية والعربية مدفوعة التكاليف

وارسال عدد (7) من الاعضاء وهم أقل تميزاً لدورات داخلية تشمل مناطق المملكة.

وخرج الإجتماع بعدة توصيات، عكف النادي من خلال لجانه المتخصصة التي تم تشكيلها لهذا الغرض على تفعيل التوصيات مع الجهات المعنية كل فيما يخصه، وتمثل أبرز التوصيات في التالي:

-عمل قاعدة بيانات بالمسنين والأيتام لمساعدة صانعي القرار في اتخاذ قرارات مستنيرة.

-التواصل مع وزارة العمل والتنمية والجهات ذات العلاقة لتأييد وتعزيز الدعوة لتقديم رعاية صحية أفضل لكبار السن بشكل عام، وبالنسبة للأيتام على وجه الخصوص.

-موافقة الجميع على وجود العنصر النسائي يندرج تحت مظلة نادي جازان لخدمة المجتمع بعد الموافقة النهائية من الوزارة .

-الاستمرار على دعم أفراد وأعضاء النادي المقبلين على الزواج والوقوف معهم في أفراحهم ومناسباتهم من الجميع .

-إقامة علاقات مستمرة مع رجال الأعمال والداعمين كخطوة أولى جيدة لضمان إستمرار النادي .

-إنشاء موقع الكتروني خاص للنادي .

– لضمان نجاح اللجان بالنادي تم توزيعها على عدة نطاقات تندرج تحت مسمى( مسؤول اللجنة)

وختم خالد العارضي الإجتماع بكلمة أخيرة قال فيها أن الدولة لم تقصر في دعم الأعمال الخيرية في المملكة، خاصة التي تتعلق بمصلحة أبناء الوطن مطالباً من الجميع بذل المزيد من العطاء ليستمر نادي جازان في خدمة الوطن عامة والمنطقة خاصة .