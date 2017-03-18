٩١١ متسلل و٣٢٠٠ طلقة حيه في قبضه مجاهدو  جازان 

أحبطت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خلال قيامها بمهامها الأمنية المعتادة على كميات كبيرة من المسكرات والحشيش، ومركبات تم استخدامها في عمليات التهريب، إضافة إلى القبض على متسللين ومهربين، ومخالفين لنظام الإقامة والعمل بعدة مواقع مختلفة، خلال السبعة ايّام الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله قزيز، إنه أثناء قيام دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان بحملات أمنية واسعة خلال السبعة ايّام الماضية، تمكنت من خلالها من القبض ٩١١ متسلل ١٢٨ مخالف لنظام الاقامة والعمل و ٢٥ مهرب في قضايا مختلفة، مبينا إلى أنه الدوريات ضبطت ٣٦ مركبة استخدمت في عمليات التهريب و١١٨٩٧ حزمة من نبات القات.

وأشار إلى أن الدوريات قامت بمداهمة اوكار الترويج وعثرت على ١٢٦٠ لتر من العرق المسكر وضبط ١٢ حبة مخدرة نوع كبتاحون.

وأضاف إلى ان الدوريات الخلفية بالقطاع الجبلي ودوريات المعلومات الأمنية بالفرع أحبطت تهريب محاولة تهريب كمية من الذخيرة الحية بأحد المواقع الوعرة بالموقع المسمى الرحه وعثر على ٣٢٠٠ طلقة حية لسلاح نوع كلاشنكوف فيما تمكنت أيضا من القبض على شخصين من جنسيات أفريقية بحوزتهم ١٢ بلاطة حشيش بعد إعداد الكمين لهم بالموقع المسمى الرجوع بدفا تم إكمال اللازم وإحالته للجهة المختصة.

من جهته أثنى مدير عام فرع ادارة المجاهدين بمنطقة جازان عبدالرحمن بن صالح المويشير على جهود الدوريات القابضة حاثا الجميع على بذل المزيد من الجهد وفق تطلعات صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان ومتابعة وأهتمام مدير عام المجاهدين.