الشرطة .. تكشف ملابسات حادثة “دبابات الكورنيش” في الدمام

كشفت شرطة المنطقة الشرقية ملابسات حادثة اعتداء سائقي الدراجات النارية على سيارة عائلة بكورنيش الدمام.

وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي حسبما أوردت “سبق” بالإشارة لما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي عن قيام عدد من الأشخاص من قائدي دراجات نارية بالاعتداء على إحدى المركبات، ‎فإننا نوضح بأن دوريات المرور بالدمام باشرت مساء أمس الجمعة حادثا مروريا بين دراجة نارية ومركبة أسفر عن إصابة قائد الدراجة النارية وتلفيات بسيطة وتم إسعاف المصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإحالة الحادث وأطرافه لمركز شرطة شرق الدمام لادعاء المصاب الذي مازال يرقد بالمستشفى تجاه قائد المركبة بالصدم العمد وادعاء قائد المركبة تجاه قائد الدراجة النارية ورفقائه بالتهجم عليه وتكسير زجاج مركبته، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة الحادث وأطرافه لهيئة التحقيق والادعاء العام.

وكان مغردون قد تداولوا مقطع فيديو تظهر فيه مجموعة من سائقي الدراجات النارية وهم يتهجمون على سيارة بكورنيش الدمام ويهشمون زجاجها الخلفي.