الفريق الأولمبي بنادي ألمع الرياضي يتغلب على ضيفه أولمبي نادي الترجي

تغلب الفريق الأولمبي بنادي ألمع الرياضي على ضيفه أولمبي نادي الترجي في لقاء الذهاب الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت على أض مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة ضمن تصفيات المملكلة لدرجة الأولمبي , وفي التفاصيل سجل اللاعب جمال علي الهدف الأول لنادي ألمع في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول , وفي مجريات الشوط الثاني أحرز اللاعب خالد عامر الهدف الثاني في الدقيقة 80

من عمر المباراة , من جهته هنأ رئيس نادي ألمع الأستاذ فايع الحياني الجميع بهذا الإنتصار متمنين بأن تكتمل الفرحة بالفوز في لقاء الإياب والذي سيقام مساء الجمعة القادم بالمنطقة الشرقية , الأستاذ حسين صلبان أكد في تصريح له بعد المباراة بأن فريق الترجي فريق كبير يمتلك خبره ولعب مميز وبالرغم من ذلك أستطاع أبطال ألمع التغلب عليهم بنتيجة 2-0 شاكراً اللاعبين والجهازين الفني والإداري على جهودهم التي نتج عنها هذا المستوى , ودعى صلبان اللاعبين الإنتظام في التمارين والتي ستنطلق بعد يوم غد والإستعداد لخوض لمباراة الإياب متمنين للجميع التوفيق والتأهل لدور 8 بإذن الله.