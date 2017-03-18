“العبدلي”من متوسطة جبل الجذم يحصد المركز الاول بتعليم جازان في مسابقة ( تدبر ) 

حققت مدرسة اللاوات الابتدائية وجبل الجذم المتوسطة المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما ( تدبر ) للمرحلة المتوسطة علی مستوی تعليم جازان حيث حصل الطالب عبدالله أحمد علي العبدلي على المركز الأول في الفرع الثاني وذلك بعد حفظه حديث الأربعون النووية مع الفوائد إضافة إلى حفظه خمسون حديثًا في أمن الوطن ، حيث تأهل الطالب للمرحلة القادمة لتمثيل المدرسة على مستوى وزارة التعليم والتي ستعقد في شهر شعبان في مكة المكرمة .

وقدم قائد المدرسة الأستاذ عبدالله سلمان جذمي شكره لجميع المعلمين بالمدرسة على حرصهم وتشجيعهم للطلاب للمشاركة في جميع الأنشطة سواء على مستوى المدرسة أو مكتب تعليم العارضة وكذلك على مستوى تعليم جازان ووزارة التعليم ، وتقدم القائد الجذمي بخالص التهنئة لأسرة الطالب على هذا الانجاز الغير مستغرب حيث حقق مراكز متقدمة في العديد من المسابقات وقدم الشكر لهم لتعاونهم المستمر مع إدارة المدرسة لما يعود بالنفع والفائدة على تطور مستوى ابنهم في جميع المجالات التعليمية المختلفة .