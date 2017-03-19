المنتخب السعودي يواصل مشواره نحو المونديال 

يخوض منتخبنا الوطني مباراتين مصيريتين في 23 ، 28 من شهر مارس الجاري ضد كلاً من المنتخب التايلندي والمنتخب العراقي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم .

منتخبنا يعيش استقراراً فنياً ممتازاً بقيادة السيد مارفيك انعكس هذا الاستقرار على أداء المنتخب مما مكّنه من تصدر المجموعة برصيد 10 نقاط ولكنه يواجه منافسةً شرسة من فرق المجموعة فالمنتخب الياباني يتساوى مع منتخبنا بذات الرصيد 10 نقاط بينما يبتعد المنتخب الأسترالي والإماراتي بفارق نقطة واحدة فقط حيث يملكان في رصيدهما 9 نقاط وتبدو أن حظوظ منتخبي العراق وتايلند أصبحت ضعيفة في التأهل للمونديال في ظل الجاهزية الكبيرة للفرق التي تسبقها في الترتيب .

منتخبنا السعودي لعب 5 مباريات حصد خلالها 10 نقاط حيث فاز في 3 لقاءات وتعادل في لقاء واحد وخسر واحداً .

وفي ظل التقارب النقطي بين فرق المجموعة يبدو أن منتخبنا بحاجة إلى بذل جهد مضاعف في المرحلة القادمة لكي يخطف إحدى بطاقتي التأهل ، الجدير بالذكر أن استعدادات المنتخب السعودي قائمة على قدم وساق ولايعاني من أي غيابات في صفوفه باستثناء فهد المولد الذي تم استبعاده بسبب الإصابة ويقيم منتخبنا معسكراً استعدادياً في بانكوك لمواجهة المنتخب التايلندي يوم الخميس القادم وقد أقام اليوم السبت حصة تدريبية شارك فيها الثلاثي محمد آل فتيل وياسر الشهراني وسلمان المؤشر وشهدت الحصة التدريبية حضور ومتابعة سعادة رئيس مجلس إدارة الإتحاد العربي السعودي لكرة القدم / عادل محمد عزت .