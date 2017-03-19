(20) وظيفة نسائية بشركة ميزان للأغذية

من باب تفعيل الدور المشترك في خدمة المجتمع بين شركة ميزان للأغذية التابعة لشركة الصافي تعلن الغرفة التجارية والصناعية بالخرج عن طرح (وظائف نسائية مشغلة خطوط إنتاج) لحملة شهادة المتوسط وما فوق بالمصنع الواقع في شركة الصافي بطريق حرض .

– شروط التقديم:-

سعوديةالجنسية

تأمين مواصلات من نقطة التجمع من وإلى المصنع .

ساعات العمل من 7- 4,30 يتضمنها فترة راحة .

خمس أيام عمل ويومين إجازة .

يفضل من لديه خبرة سابقة في مصانع الأغذية .

العمر من 18-40 سنة .

سوف تكون المقابلات الشخصية لدى القسم النسائي بمقر معهد العالمية خلف مطعم النافورة بطريق الملك فهد (القاعدة سابقاً) وذلك يوم الخميس الموافق 24/06/1438هـ – 23/03/2017م في تمام الساعة التاسعة صباحاً .