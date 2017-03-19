جمعية إحسان تكرم المشاركات في مهرجان جازان الشتوي

نظمت جمعية الاحسان الطبية الخيرية ممثلة بقسمها النسائي حفلا لتكريم المشاركات في حملتها التطوعية بمهرجان جازان الشتوي التاسع.

وشهدت الاحتفالية عددا من الفقرات تخللها كلمة لنبيلة العطاس مديرة القسم النسائي بالجمعية أعربت خلالها عن شكرها لجهود المتطوعات وتعريفهم بهذه الجمعية وماتوصلت إليها من إنجازات خلال الفترة الماضية.

كما تم عرض انجازات الجمعية في مساعدة المحتاجين من خدمات طبيه منزلية وأجهزة واستشارات وتوفير الاحتياجات اللازمة وما حققته من نجاح باهر على كافة المستويات.

وفي الختام تم توزيع شهادات الشكر والتقدير لجميع المشاركات والمساهمات في نجاح الحملة.