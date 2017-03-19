 مجمع الحكمي الطبي بجازان يهدي بطاقات عضويه لفريق نماء التطوعي النسائي | فيفاء أون لاين
الأحد, 20 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 مارس 2017 ميلاديا

مجمع الحكمي الطبي بجازان يهدي بطاقات عضويه لفريق نماء التطوعي النسائي

مجمع الحكمي الطبي بجازان يهدي بطاقات عضويه لفريق نماء التطوعي النسائي
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

اهدى مجمع الحكمي الطبي بجازان بطاقات عضويه لفريق نماء التطوعي النسائي بالكربوس وذالك دعما منه للفريق وحرصا على المبادرة في عمل الخير

ويشمل الاهداء على احدى عشر بطاقه “vip “لاداره الفريق

وعدد “168”بطاقه عضويه لاعضاء الفريق من الكبار

وعدد”71″ بطاقه عضويه للاطفال “براعم فريق نماء”

وشكرت الاستاذه ذهب علي محسن مديره الفريق مبادره مجمع الحكمي الطبي بجازان وقالت ان اداره المجمع جسدت روح التطوع المجتمعيه ونشكرهم جزيل الشكر على ماقدموه من دعم للفريق
ونختص بالذكر الاستاذ وليد الشريف مدير مجمع الحكمي الطبي بجازان الذي بادر بدعم الفريق ورحب بالفريق وانشطته ودعم الفريق ماديا ومعنويا فشكرا جزيلا له
ونشكر الدكتوره ايناس نجاد استشاريه نساء وولاده التي رحبت بالمبادره وكان لها الفضل في ذالك
ايضا كل الشكر لكادر مجمع الحكمي الطبي بجازان

“صحيفه فيفا اون لاين ” تشكر مبادره مجمع الحكمي الطبي بجازان “

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