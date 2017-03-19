صحة جازان تدشن مكتب خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة بمستشفى الملك فهد المركزي

دشنت صحة جازان مكتب الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، ويأتي تدشين المكتب من قبل مدير عام صحة جازان الدكتور عائض الشهراني في إطار اهتمام وزارة الصحة بإنشاء هذه المكاتب بشكل تدريجي في خمسة مستشفيات كبرى في مناطق المملكة كتجربة أولى تهدف إلى تقديم خدمات متميزة وشامله لذوي الاحتياجات.

وقد تم تدشين أول هذه المكاتب على مستوى المملكة بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة بإشراف الوكالة المساعدة لشؤون المستشفيات والإدارة العامة للتأهيل الطبي بوزارة الصحة ، وستعمم هذه الخدمة على كافة المستشفيات في المستقبل وعلى مراحل مدروسة كما كانت المنافسة في إنجاز هذا المشروع وهذه الخدمة في سرعة إنشائها بين المناطق.

ويعد هذا المكتب المنشأ بمستشفى الملك فهد بجازان الثاني على مستوى المملكة والأول بمنطقة جازان ، حيث من المقرر أن يتم تدشينه بأربعة مستشفيات بالمنطقة في المرحلة الثانية ، وسيعمل المكتب على تقديم خدمات لوجستية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل جميع الإجراءات داخل المستشفى بدءا من مواقف السيارات ومرورا بخدمات فتح الملف الطبي وتقديم الخدمة الطبية والحصول على التقارير الطبية مما سيسهم إيجاباً في الارتقاء بآلية تقديم الخدمة وتعزيز استقلالية ذوي الاحتياجات الخاصة.

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