شاهد .. “عاصفة مدار” تُحرك الطائرات في مطار الرياض

رصدت مقاطع فيديو لحظة وصول عاصفة ” مدار” الى مطار الملك خالد بالرياض عصر اليوم الأحد وتسببها في تحريك بعض الطائرات.

وقد دعت ادارة المطار المسافرين إلى التواصل مع الناقلين الجويين للتأكد من مواعيد الرحلات المدرجة اليوم، حرصاً من إدارة المطار على سلامة الركاب، ‏بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

كما أعلنت الخطوط الجوية السعودية للحاجزين على رحلاتها أنه نظراً للمتغيرات الجوية وتدني مستوى الرؤية في بعض مناطق المملكة، فقد تتأثر بعض رحلاتها، مقدمة اعتذارها عن ذلك، ومقدرة تفهمهم.

يُذكر أن النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حذر اليوم من أتربة مثارة تتسبب في انعدام الرؤية إلى أقل من 1 كيلومتر على مدينة الرياض ومحافظاتها.