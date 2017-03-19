الرياض .. الهلال الأحمر يرفع مستوى التأهب لمواجهة عاصفة مدار

رفعت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض مستوى الاستعداد والجاهزية لمواجهة التقلبات الجوية بالمنطقة مع قرب عاصفة (مدار)، التي من المتوقع ارتفاع عدد الحوادث والحالات المرضية فيها.

وأكدت الهيئة أنها رفعت من استعداداتها في كافة مراكز المنطقة، تأهباً لأي طارئ قد يحدث مزامنة مع التحذيرات باقتراب عاصفة (مدار)، وتغير الأجواء التي من المتوقع أن تزيد فيها نسبة الحوادث والأمراض، حسب الدراسات والإحصائيات التي تقوم بها الهيئة.

وأشارت إلى أنه تم رفع الجاهزية لدى الكوادر العاملة عبر المراكز الإسعافية المنتشرة بالمنطقة، وأيضاً تفعيل دور التطوع للمشاركة مع الفرق الإسعافية والخدمات اللوجستية للهيئة في كافة التخصصات، مع الاستعداد التام للآليات والعمليات المتنقلة وفريق التموين والإمداد، استعداداً لتفعيل خطة الطوارئ.

كما شددت الهيئة على ضرورة الاتصال المبكر على الرقم الموحد 997 عند حدوث أي طارئ.