مطار الملك خالد بالرياض”الرحلات القادمة والمغادرة لن تتوقف”

أكد مدير مطار الملك خالد الدولي بالرياض عبدالعزيز أبو حربة، استمرار حركة الطيران الداخلي والدولي للرحلات القادمة للرياض والمغادرة منه بشكل اعتيادي رغم الظروف الجوية المتقلبة على العاصمة.

وقال في تصريح لـ«الرياض» “تم ايقاف إمداد الوقود للطائرات لدقائق بسيطة تحسبا لمخاطر البرق وشدة الرياح، ثم أعيد العمل كما هو عليه، كما تأخر هبوط رحلة لشركة الطيران القطرية لوقت وجيز، حتى استقرت الأوضاع وسمح لها عبر برج المراقبة بالهبوط بسلام.

وطالب أبو حربة عموم المسافرين بمتابعة شركات الطيران التي يرتبطون معها برحلات مساء اليوم لإبلاغهم عن أي تعديلات أو حدوث تأخير جراء هذه المتغيرات الجوية، منوها إلى أن تطبيق المطار يحدّث أيضا جداول الرحلات القادمة والمغادرة أولا بأول.