وزارة الداخلية: إحباط محاولات زرع ألغام أرضية وتهريب أسلحة ومخدرات

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه في إطار مهام قوات حرس الحدود للمحافظة على حدود المملكة وتأمينها من أي تهديدات أمنية ، فقد تمكن رجال حرس الحدود بالحد الجنوبي ، بتوفيق الله ، خلال الفترة من 11 / 6 / 1438هـ وحتى 19 / 6 / 1438هـ من إحباط عدة محاولات لزرع ألغام أرضية وتهريب أسلحة وذخيرة وأكثر من نصف طن من الحشيش المخدر والقبض على المتورطين فيها وذلك بعد رصد محاولات المهربين لتجاوز الحدود ودخول المملكة، الأمر الذي استوجب التعامل مع الموقف وفقا لمتطلباته لدرء خطرهم ما أسفر عن القبض على (30) ثلاثين مهرباً ، منهم (19) تسعة عشر من الجنسية الأثيوبية ، و(7) سبعة من الجنسية اليمنية ، و(3) سعوديين ، و(1) شخص واحد مجهول الهوية ، كما تم ضبط (1265) متسللاً بينهم (847) يمنياً ، و(309) أثيوبيين ، و(16) صومالياً . وقد نتج عن تبادل إطلاق النار مع المهربين مقتل (3) ثلاثة وإصابة (2) ، وضبط بحوزتهم (8) ثمانية ألغام عسكرية أرضية ، و(23) قطعة سلاح مختلفة ، و(32160) اثنين وثلاثين ألف ومائة وستين طلقة حية ، و(607) ستمائة وسبعة كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدر، فيما لم يتعرض أحد من رجال الأمن لأي أَذًى ولله الحمد .

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد بأنه وفي ظل ما تشهده حدود المملكة مع اليمن الشقيق من تهديدات أمنية ، ومحاولات العناصر الإرهابية للاعتداء على المراكز الحدودية ، والتسلل لزرع الألغام الأرضية ، وتهريب المتفجرات والأسلحة والمخدرات ، وما تمثله العناصر المتورطة في ذلك من تهديد مباشر لسلامة وأرواح رجال الأمن وزملائهم من القوات العسكرية وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم في الذود عن الوطن ، فإن قوات حرس الحدود لن تتهاون مع كل من يتم رصده متجاوزاً حدود المملكة إلى داخلها ، وسيباشرون في تنفيذ التعليمات باستيقاف كل من يرفض الامتثال لنداءات وتعليمات رجال الأمن بالقوة الجبرية . والله ولي التوفيق.