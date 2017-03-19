“التجارة” تكشف حقيقة السماح للأجانب بالعمل الحر

نفت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الأحد ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عبر هاشتاق #السماحللأجنبيبالعمل_الحر.

وأكدت الوزارة أنه لن يتم السماح لغير السعوديين بالعمل الحر في المملكة مؤضحة أنها تدرس تنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين الذين يزاولون أعمالهم الآن في القطاعات التي تستهدفها معالجة التستر ضمن ضوابط ومعايير محددة مقابل ضريبة دون أن يضطر لممارسة العمل بالتخفي.

كما أكدت الوزارة على أنها تركز على منح تراخيص استثمار أجنبي لدخول السوق السعودي للاستثمارات النوعية ذات القيمة المُضافة للاقتصاد السعودي.

الجدير بالذكر أن شائعة تم تداولها في مواقع التواصل تذكر دراسة السماح للوافد الأجنبي بالاستثمار في المهن الحرة مقابل سداد ضرائب بنسبة تصل إلى نحو 20 % سنوياً، وتتضمن منح الوافد الاجنبي ترخيصا للاستثمار في المهن الحرة ونقل الكفالة إلى نفسه، حيث يتم معاملته كمستثمر دون وجود كفيل.