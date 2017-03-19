“الربيعة” يدشن المركز السعودي لسلامة المرضى

دشن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في الرياض اليوم , المركز السعودي لسلامة المرضى .

ورفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ على دعمهم اللامحدود لجهود وزارة الصحة للنهوض بالقطاع الصحي بالمملكة ، مؤكداً أن هذا المركز يعد أحد مبادرات الصحة لتحسين الرعاية الصحية وتطبيقاً عملياً للحراك التطويري الذي تقوم به الوزارة وإنفاذاً لإحدى أهم مبادرات برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي .

وقال الدكتور الربيعة : إن هذا المركز سيمثل المرجعية الوطنية في جميع الأمور المتعلقة بسلامة المرضى والحد من الأخطاء الطبية وسيعمل على وضع الإستراتيجية الوطنية لسلامة المرضى والتأكد من تناغمها مع مبادرات برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي , معربا عن أمله في أن يحقق هذا المركز الأهداف المرجوة وأن يسُهم في تجويد الخدمات الصحية ، مؤكداً أن سلامة المرضى هي إحدى أهم أولويات الصحة وتحظى بإهتمامها وتقوم عليها العديد من البرامج التطويرية ويرتكز عليها النظام الصحي بإعتبارها حجر الأساس في منظومة الخدمات الصحية .

وأضاف أن المركز وبما سيقوم به من مهام وأعمال فإنه يعدّ نقلة نوعية في خدمات الصحة وسيُسهم بإذن الله في دعم مسيرة العمل الصحي في بلادنا الغالية لتحقيق تطلعات ولاة الأمر يحفظهم الله ورفع كفاءة الأداء في مرافق الصحة سعياً لكسب رضا المرضى والمستفيدين من المنشآت الصحية .

مما يذكر أن من أبرز المهام المناطة بالمركز هي وضع الإستراتيجية الوطنية لسلامة المرضى والعمل على تطويرها وتقديم المقترحات للتشريعات والأنظمة الصحية والعمل على تطوير السياسات والإجراءات والممارسات الطبية في مجال سلامة المرضى بالمنشآت الصحية، إضافة إلى إجراء البحوث والدراسات النظرية والميدانية المتعلقة بسلامة المرضى، بما في ذلك البحوث والدراسات التحليلية المستفيضة حول الوضع الراهن لسلامة المرضى في المؤسسات الصحية للوصول إلى أفضل الممارسات الطبية، وكذلك رصد ومتابعة الأخطاء الطبية على المستوى الوطني، وتحليلها ودراستها والتعرف على أسبابها والعوامل المؤدية لها، ووضع الحلول المناسبة لتعزيز سلامة وأمان المرضى والزوار والعاملين في المنشآت الصحية، ودعم وتحفيز الراغبين من خارج المركز للقيام بإجراء الأبحاث المتعلقة بسلامة المرضى، وتشجيع البرامج والمبادرات الوطنية لتحسين سلامة المرضى، وأيضاً نشر أفضل الممارسات في مجال سلامة المرضى وتعميمها على كافة المؤسسات الصحية بالمملكة.

كما تتضمن المهام نشر الدوريات والمجلات العلمية المتخصصة ونتائج الدراسات والبحوث في مجال سلامة المرضى، مع العمل على زيادة الوعي والثقافة العامة لأمان وسلامة المرضى، وعقد الدورات التدريبية والتعليمية وورش العمل المتعلقة بسلامة المرضى وإدارة المخاطر في المرافق الصحية ، وكذلك إنشاء نظام وطني للإبلاغ عن الأخطاء الطبية الجسيمة، وجمعها وتحليلها ونشر النتائج المتعلقة بها للمجتمع الطبي، ومن ثم وضع سجل وطني للأخطاء الطبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة , بالإضافة إلى وضع وتبني الحلول والمبادرات والممارسات المتعلقة بالمحافظة على سلامة المرضى وتشجيع المنشآت والتعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بعمل المركز وعقد الإتفاقيات والشراكات المتعلقة بذلك، و تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة والدول الأخرى بما يحقق أغراض المركز، وفقاً للقواعد والتعليمات المتبعة، والعمل كحلقة وصل وتنسيق بين القطاع الصحي الحكومي والخاص والمرضى وعائلاتهم فيما يتعلق بالمبادرات المتعلقة بسلامة المرضى، وبالذات التنسيق مع المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، لضمان عدم الازدواج والتضارب في الإختصاصات، والتوافق في المعايير والإشتراطات والخطط والاستراتيجيات المشتركة، والإستفادة من البنية التحتية المعلوماتية لتلك الجهات لخدمة أغراض المركز , والتوصية للجهات المختصة بإتخاذ الإجراءات المطلوبة نحو المنشآت الصحية المتهاونة أو غير القادرة على تطبيق التشريعات والأنظمة الصحية والسياسات والإجراءات المتعلقة بسلامة المرضى.